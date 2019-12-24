В Приморском районе обнаружили труп младенца после «домашних» родов

В Петербурге в доме на улице Лидии Зверевой обнаружили труп новорожденного. Его мать госпитализировали после «домашних» родов.

Все произошло в понедельник, 23 декабря. В одной из квартир роды принимала другая женщина. За свои услуги она взяла 80 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мертвого мальчика без внешних признаков насильственной смерти нашли около восьми часов вечера. Труп направили в морг установления причин смерти.

Отмечается, что семья, в которой произошел инцидент, является благополучной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, в результате которого пострадал младенец. Авария случилась на КАД.