В Пулково прокомментировали ситуацию с бизнес-залом «Аэрофлота»

Представители петербургского международного аэропорта «Пулково» прокомментировали ситуацию с прекращением обслуживания бизнес-зала авиакомпанией «Россия».

Как рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы», в среду, 15 января, истек срок действия договора на аренду бизнес-зала, ранее занимаемого «Аэрофлотом» и альянсом SkyTeam. Вследствие расторжения договора «Аэрофлот» принял решение об ограничении с 16 января 2020 года доступа в бизнес-салоны аэропорта в зоне международных вылетов всех категорий пассажиров, вылетающих рейсами авиакомпании «Россия» из аэропорта Пулково.