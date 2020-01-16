В Пулково прокомментировали ситуацию с бизнес-залом «Аэрофлота»

В Пулково прокомментировали ситуацию с бизнес-залом &#171;Аэрофлота&#187;
Бизнес-салоны ВВСС и Masterсard в аэропорту Пулково работают в штатном режиме. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Представители петербургского международного аэропорта «Пулково» прокомментировали ситуацию с прекращением обслуживания бизнес-зала авиакомпанией «Россия».

Как рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы», в среду, 15 января, истек срок действия договора на аренду бизнес-зала, ранее занимаемого «Аэрофлотом» и альянсом SkyTeam. Вследствие расторжения договора «Аэрофлот» принял решение об ограничении с 16 января 2020 года доступа в бизнес-салоны аэропорта в зоне международных вылетов всех категорий пассажиров, вылетающих рейсами авиакомпании «Россия» из аэропорта Пулково.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что с сегодняшнего дня «Россия» перестала обслуживать бизнес-залы в Пулково. В качестве компенсации авиакомпания предлагает клиентам полторы тысячи бонусных миль.

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