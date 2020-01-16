«Аэрофлот» больше не будет обслуживать бизнес-залы в Пулково

Петербургский международный аэропорт Пулково разорвал контракт на аренду бизнес-зала с компанией «Аэрофлот».

Ранее посетителей бизнес-зала в Пулково обслуживала авиакомпания «Россия». Однако после расторжения договора аренды с «Аэрофлотом» компания прекратит свою деятельность на территории аэропорта. Об этом в четверг, 16 января, пишет АБН.

«Россия» приносит извинения перед всеми пассажирами, которые пользуются рейсами этой авиакомпании. Изменения коснутся участников программы «Аэрофлот-Бонус», а также клиентов, летающих бизнес-классом. «Россия» вынуждена пойти на эту меру из-за корректив в договоре аренды. Пассажирам предоставят компенсацию в размере полутора тысяч миль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время новогодних праздников автобусы, курсирующие между Пулково и Петербургом, перевезли более 320 тысяч путешественников.