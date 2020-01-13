Автобусы между Пулково и Петербургом перевезли в праздники 320 тысяч пассажиров

Автобусы между Пулково и Петербургом перевезли в праздники 320 тысяч пассажиров
В новогодние праздники пассажиропоток между Пулково и Петербургом был увеличен. Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"

Автобусы, курсирующие между аэропортом «Пулково» и Петербургом, в новогодние праздники перевезли 320 тыс. человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Город и воздушную гавань соединяют автобусные маршруты №39 и №39Э. С 26 декабря по 9 января, когда пассажиропоток резко возрос, они перевезли 320 тыс. пассажиров.

Работали автобусы без сбоев, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс». Всего на маршруте курсирует 29 автобусов. Каждый из них рассчитан на перевозку до 170 человек.

В конце 2019 года подвижной состав «Пассажиравтотранса» был обновлен. На линию направили автобусы с двумя валидаторами для банковских карт, зарядками для телефонов и онлайн-табло с расписаниями вылетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за новогодние каникулы в Петербурге трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 млн пассажиров.

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Автобусы между Пулково и Петербургом перевезли в праздники 320 тысяч пассажиров
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