За новогодние каникулы трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 млн пассажиров

В новогоднюю ночь работали шесть трамвайных и пять троллейбусных маршрутов, которыми воспользовались 10,2 тыс. пассажиров. Всего же с 1 по 8 января Горэлектротранс перевёз 3 миллиона 611 тысяч пассажиров, что на 30 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», трамваи перевезли 6,5 тыс. человек, троллейбусы – 3,7 тыс. чел.

Наиболее популярными в новогоднюю ночь стали трамвай №100 (перевёз 1823 пассажира) и троллейбус №31 (перевёз 1304 пассажира). Также среди лидеров по пассажиропотоку оказались трамваи №№ 55 и 60, троллейбус №37.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение светового фестиваля «Рождественская звезда» ограничит движение троллейбусов в центре Северной столицы.