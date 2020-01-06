Фестиваль «Рождественская звезда» на два дня изменит движение троллейбусов в Петербурге

Изменения маршрутов связаны с тем, что на территории Петропавловской крепости состоится масштабное световое шоу. Фото: pixabay.com

Изменения маршрутов связаны с тем, что на территории Петропавловской крепости состоится масштабное световое шоу. Фото: pixabay.com

В связи с проведением масштабного светового шоу, приуроченного к Рождеству, движение общественного транспорта в центре города будет ограничено.

Изменения коснутся троллейбусов номер 1, 7, 10, 11, 17, сообщают в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» в понедельник, 6 января. Петербуржцев и гостей города предупреждают, что в течение 7 и 8 января с 16:00 до 22:30, троллейбусы не будут ходить по Невскому проспекту от Малой Морской ул. до Дворцового проезда, также ограничат движение по самому Дворцовому проезду.

Нельзя будет проехать на троллейбусе по Дворцовому мосту, а также по Университетской набережной. Для проезда закроют Биржевую площадь и Адмиралтейский проспект.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт дорожных покрытий ограничит движение транспорта в Ленинградской области.