В Ленобласти ограничат движение транспорта из-за ремонта дорог

На нескольких трассах Ленинградской области введут ограничения движения автомобилей из-за ремонта дорог. Ограничение затронет шесть трасс.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что дорожные работы будут проводиться в праздники, а также в дни с плохой погодой.

На трассе Р-21 Кола с 8:00 до 19:00 введут ограничения скорости из-за установки дорожных знаков. На М-10 «Россия», А также 120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и А-114 «Вологда — Тихвин» также вступят в силу ограничения движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область вошла в десятку лучших мест для новогоднего отдыха у россиян, сообщает пресс-служба областного правительства. Российские путешественники выбирают провести новогодние праздники в Ленобласти наравне с Карелией и немецким Берлином.