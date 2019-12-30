Россияне выбирают Ленобласть для новогоднего отдыха

Ленинградская область вошла в десятку лучших мест для новогоднего отдыха у россиян, сообщает пресс-служба областного правительства.

Российские путешественники выбирают провести новогодние праздники в Ленобласти наравне с Карелией и немецким Берлином. В Ленобласти самыми популярными направлениями оказались Выборг, Гатчина и Старая Ладога.

В десятку популярных направлений по России также вошли Москва, Подмосковье, Петербург, Сочи, Екатеринбург и область, Байкал, Приэльбрусье, а также Крым.

А среди европейских стран туристы наиболее часто выбирают Лондон, Вену, Прагу, Берлин, Прибалтику, Барселону и Стамбул. Путешественники также не прочь отдохнуть на альпийских горных курортах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии резко вырос поток туристов из Петербурга.