В Финляндии резко вырос поток туристов из Петербурга

По оценкам представителей автоперевозчиков, совершающих рейсы из Петербурга в Финляндию, в декабре 2019 года количество туристов выросло, по разным подсчётам, на 15-40% по сравнению с прошлым годом.

За первые две недели декабря пассажиров на рейсах Петербург-Хельсинки стало больше на 15%, чем за аналогичный период в 2018-м, сообщили представители наиболее известных среди туристов компаний LuxExpress и Ecolines. По данным ПАО «Совавто-С.Петербург» количество желающих съездить в Финляндию по всем направлениям в целом выросло почти вдвое, на 40%, пишет РБК.

В Ecolines также рассказали о ставшем популярном новом направлении «Петербург-Лаппеенранта-Иматра». Кроме того, на 10% выросло количество российских посетителей в финских аутлетах.

Неудивительно, что в связи с этим на границе скапливаются многочасовые пробки. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свою поездку в предновогодние даты лучше планировать заранее, чтобы учесть ожидание на АПП.