На границе с Финляндией могут образоваться пробки

На границе с Финляндией могут образоваться пробки
Поток машин вырос из-за предстоящих праздников.Фото:pixabay.com

На российско-финляндской и российско-эстонской границе в эти выходные ожидается наплыв машин.

Поток машин перед новым годом превышает способность АПП в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.

В «Торфяновке» очереди при выезде из РФ могут образоваться 15 декабря с 17.00 до 23.00.

В «Брусничном» же они могут быть 15 декабря с 16.00 до 23.00.

В Светогорске в воскресенье наплыв машин ожидается с 14.00 до 21.00 при выезде.

Будут открыты все полосы движения, также к работе могут привлечь дополнительных сотрудников пограничных нарядов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе в Торонто, в результате которой пострадал подросток. Неизвестный стрелял из авто.

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