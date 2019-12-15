На границе с Финляндией могут образоваться пробки

На российско-финляндской и российско-эстонской границе в эти выходные ожидается наплыв машин.
Поток машин перед новым годом превышает способность АПП в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.
В «Торфяновке» очереди при выезде из РФ могут образоваться 15 декабря с 17.00 до 23.00.
В «Брусничном» же они могут быть 15 декабря с 16.00 до 23.00.
В Светогорске в воскресенье наплыв машин ожидается с 14.00 до 21.00 при выезде.
Будут открыты все полосы движения, также к работе могут привлечь дополнительных сотрудников пограничных нарядов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе в Торонто, в результате которой пострадал подросток. Неизвестный стрелял из авто.