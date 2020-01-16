Несколько компаний в Петербурге уличили в загрязнении сточных вод

Несколько компаний в Петербурге уличили в загрязнении сточных вод
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района. Фото: pixabay.com

Прокуратура Красногвардейского района заинтересовалась деятельностью четырех организаций, загрязняющих сточные воды.

Ведомство проверило компании на исполнение закона об охране водных объектов при сбросе сточных вод. Как выяснилось, ООО «ЛАДА-СЕРВИС», «Мебельный технопарк», «РегидаСервис» и акционерное общество «Автопарк № 6 «Спецтранс» не исполняют наложенные на них обязательства.

После проверки в прокуратуре установили, что компании сбрасывают в воду отходы с повышенной концентрацией химических веществ. Так, в стоках содержится опасное количество железа, цинка, марганца и фенола. Компании должны будут устранить нарушения по предписанию ведомства, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская компания, загрязнявшая воздух, устранила нарушение.

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