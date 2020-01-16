Несколько компаний в Петербурге уличили в загрязнении сточных вод

Прокуратура Красногвардейского района заинтересовалась деятельностью четырех организаций, загрязняющих сточные воды.
Ведомство проверило компании на исполнение закона об охране водных объектов при сбросе сточных вод. Как выяснилось, ООО «ЛАДА-СЕРВИС», «Мебельный технопарк», «РегидаСервис» и акционерное общество «Автопарк № 6 «Спецтранс» не исполняют наложенные на них обязательства.
После проверки в прокуратуре установили, что компании сбрасывают в воду отходы с повышенной концентрацией химических веществ. Так, в стоках содержится опасное количество железа, цинка, марганца и фенола. Компании должны будут устранить нарушения по предписанию ведомства, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская компания, загрязнявшая воздух, устранила нарушение.