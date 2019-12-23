Петербургская компания, загрязнявшая воздух, устранила нарушения

Петербургская компания, загрязнявшая воздух, устранила нарушения
Решение суда исполнено в полном объеме. Фото: procspb.ru

Организация АО «Ленинградская Экспортно-Импортная база», расположенная в Северной столице, занималась деятельностью, связанной с выбросом загрязняющих веществ, не исполняя соответствующие требования.

В природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга обратился Комитет по природопользованию. Ведомство сообщило, что компания «Ленинградская Экспортно-Импортная База», чья работа сопряжена с выбросом в атмосферу вредных веществ, не проводит инвентаризацию выбрасываемых отходов, а также не следует программе производственного экологического контроля.

Кировский районный суд постановил, что требования прокуратуры должны быть удовлетворены. В понедельник, 23 декабря, в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что компания устранила все нарушения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве автомобилист, спровоцировавший смертельное ДТП, отправился за решетку на шесть лет.

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