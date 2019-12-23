В Петербурге осудили организатора неудавшегося рейдерского захвата

Приморский районный суд приговорил к году условного срока петербуржца Николая Кулакова, организовавшего рейдерский захват предприятия.

О решении суда сообщили в понедельник, 23 декабря, в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в декабре 2015 года. Обвиняемый узнал, что потерпевший стал собственником предприятия и решил незаконным путем отобрать компанию.

Для этих целей злоумышленник подговорил своего знакомого и раздобыл форму полицейских, чтобы ввести владельца имущества в заблуждение. Мужчина отказался разговаривать с ними, и тогда преступники скрутили потерпевшего, засунули в машину, избили и заставляли подписать документы о передаче имущества. Однако афера закончилась ничем — они отпустили владельца предприятия, не добившись желаемого.

Организатор длительное время находился в розыске, однако не так давно стражам порядка удалось его поймать. Злоумышленник получил один год условно.

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