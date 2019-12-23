В Петербурге виновника смертельного ДТП осудили на 6 лет

Куйбышевский районный суд утвердил обвинительное заключение для петербуржца Николая Цветкова, устроившего ДТП, в котором погиб человек.

О приговоре gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе городской прокуратуры в понедельник, 23 декабря. Инцидент произошел в декабре 2018 года в Центральном районе Северной столицы. Цветков за рулём «Киа Соул» двигался по Михайловской улице в сторону Казанской.

Водитель проигнорировал красный сигнал светофора, промчавшись мимо на скорости более 100 километров в час. В результате нарушитель въехал в стоящий впереди «ВАЗ», что привело к гибели находящегося в салоне человека. Суд постановил, что Цветков проведет в колонии общего режима 6 лет, еще на 3 года его лишат возможности заниматься деятельностью, сопряженной с вождением транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на ЗСД разбился грузовик.