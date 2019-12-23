На ЗСД разбился грузовик

На ЗСД разбился грузовик
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с грузовиком на ЗСД спровоцировало пробку перед въездом на Богатырский проспект.

Как сообщили очевидцы, грузовик разбился в результате ДТП.

«ДТП на Западном Диаметре, перед въездом на Богатырский проспект», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель грузовика остался жив. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса.

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