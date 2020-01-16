СМИ пишут, что Михаил Мишустин писал музыку для Лепса

Михаил Мишустин мог написать две песни Лепсу. Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин мог написать две песни Лепсу. Фото: kremlin.ru

Две песни вышли в 2011 и 2016 годах.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Российском авторском обществе. Назначенный премьер-министром России Михаил Мишустин дважды писал музыку для песен Лепса. Речь идет о «Настоящей женщине» и «Золы», вышедшие в 2011 и 2016 годах соответственно.

Информацией также делились «Ведомости», но пока что информацию сам Мишустин никак не комментировал. Представитель Лепса тоже предпочитает отмалчиваться.

Напоминаем, что в этот четверг глава Федеральной налоговой службы России был назначен председателем правительства. На эту должность его выдвинул Владимир Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром.