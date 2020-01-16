Шнуров показал редкое своей молодой жены

Шнуров показал редкое своей молодой жены
Шнуров обычно не выкладывает фото жены. Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/

Музыкант написал лирическое стихотворение о возлюбленной.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил снимок в Instagram-аккаунте. На нем запечатлена молодая супруга Ольга Абрамова. На девушке длинное свободное платье, ее голову накрывает платок, а лицо закрывают очки. Видно, что супруги находятся на яхте и куда-то плывут. Под фотографией Шнуров написал стихотворение, которое дает понять, что Абрамова специально скрывает свою внешность.

«Как поймать Жар-птицу и не уколоться. С жадностью напиться из любви колодца. Огненные перья запалят свечу. Подкрадусь как зверь я и пощекочу»,

— написал музыкант.

Напоминаем, что на девушке Шнуров женился в октябре 2018 года почти сразу после развода с Матильдой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что афонские старцы предрекают Шнурову скоропостижную смерть.

инстаграм сергей шнуров
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