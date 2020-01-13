Афонские старцы предрекают Шнурову скоропостижную смерть

Православный активист Сергей Алиев заявил, что афонские старцы пообещали Сергею Шнурову внезапную кончину, в случае, если тот не удалит из Сети клип на скандальную песню «i_$uss».

Общественный деятель обратился к лидеру группировки «Ленинград» через видеоролик на своем YouTube-канале. Алиев объяснил такой формат тем, что личную встречу ему вряд ли удастся организовать в ближайшее время. Он призвал Шнурова срочно удалить «кощунственный» клип и пригрозил, что, в противном случае, певец может «оказаться в аду».

Музыкант оперативно отреагировал на заявление православного деятеля и ответил в уже привычном для поклонников амплуа: ироничными стихотворными строчками в своем Instagram. Отметим, что неоднозначный видеоролик появился на YouTube еще летом 2019 года и с тех пор регулярно вызывает вспышки гнева среди православных и общественных активистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шнуров прокомментировал восторженный ажиотаж вокруг премьер «Вторжения» и «Союза Спасения».