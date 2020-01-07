Шнуров высмеял ажиотаж вокруг «Вторжения» и «Союза Спасения»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение российским фильмам «Вторжение» и «Союз Спасение». Он обратил внимание на количество упоминаний картин в новостях.

Стихотворение артист опубликовал на странице instagram. К подписчикам он обратился с просьбой рассказать о том, действительно ли так хороши эти два фильма, как о них говорят.

«Впечатлений в отпуске ища, / Сожалею, не смогу воочию, / Посмотреть на эти чудо-фильмища, / Что сознанием масс легко ворочают», — написал Шнуров.

Подписчики артисту рекомендовали остаться на пляже и не бросать отпуск ради фильмов. Ни «Вторжение», ни «Союз Спасение» по мнению большинства поклонников Шнурова не стоят внимания.

Ранее gazeta,spb.ru сообщала, что Сергей Шнуров посвятил стихотворение выступлению «Ленинграда» на фестивале Coachella в Калифорнии.