Шнуров посвятил стихи выступлению «Ленинграда» на Coachella

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал четверостишие, посвященное предстоящему выступлению на фестивале Coachella в Калифорнии.

Соответствующую запись он опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram. Строки были напечатаны под снимком, на котором он катается на качелях.

«Я в апреле буду на Коачелле», — начал четверостишие Шнуров

Так музыкант прокомментировал выступление группы из Северной столицы на популярном калифорнийском фестивале. В комментариях пользователи с юмором отреагировали на снимок, а также поздравили музыканта с Новым годом.

«Ленинград» станет первым российским коллективом, который выступил на Coachella.

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