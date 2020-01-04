Шнуров посвятил стихи выступлению «Ленинграда» на Coachella

Шнуров посвятил стихи выступлению &#171;Ленинграда&#187; на Coachella
Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/shnurovs

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал четверостишие, посвященное предстоящему выступлению на фестивале Coachella в Калифорнии.

Соответствующую запись он опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram. Строки были напечатаны под снимком, на котором он катается на качелях.

«Я в апреле буду на Коачелле», — начал четверостишие Шнуров

Так музыкант прокомментировал выступление группы из Северной столицы на популярном калифорнийском фестивале. В комментариях пользователи с юмором отреагировали на снимок, а также поздравили музыканта с Новым годом.

«Ленинград» станет первым российским коллективом, который выступил на Coachella.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об откровенном снимке возлюбленной российского актера Александра Петрова.

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