Возлюбленная Саши Петрова опубликовала обнаженный снимок

Возлюбленная Саши Петрова опубликовала обнаженный снимок
Стася Милославская. Фото: instagram.com/milostasii

Возлюбленная российского актера Саши Петрова Стася Милославская снялась топлес в бассейне. Сейчас пара находится на отдыхе в одной из жарких стран.

Будоражащий внимание поклонников снимок актриса опубликовала на своей страничке в Instagram. На кадре она позирует в бассейне, повернувшись к камере спиной. При этом, на девушке только плавки.

Фанаты с восхищением отреагировали на фотографию. Они высоко оценили спортивное тело актрисы, а также отметили ее раскрепощенность. Поклонникам актрисы очень понравился данный снимок. В многочисленных комментариях в социальной сети они высоко оценили её спортивное тело, а также отметили раскрепощённость.

«Привет,январь», — подписала снимок Милославская.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что актер Александр Петров публично признался в любви.

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Возлюбленная Саши Петрова опубликовала обнаженный снимок
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