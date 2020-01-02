Петров публично признался в любви коллеге

Петров публично признался в любви коллеге
Фото: instagram @ milostasii

О том, что актер нашел даму сердца, фанаты догадывалась уже давно.

Актер Александр Петров публично признался в любви коллеге Стасе Милославской. Девушка выложила в Instagram-аккаунте фотографию, на которой артист лежит у нее на коленях и улыбается. Она сообщила, что не собирается подводить итоги года, а Петров в комментариях написал, что любит ее.

Фанаты тут же обратили внимание на милое признание. Они считают, что 2019 год для обоих выдался отличным, раз Петрову и Милославской удалось найти свою любовь. Многие завидуют девушке, так как сами бы хотели стать возлюбленной Петрова. Другие же убеждены, что публичные высказывания сделаны для пиара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Петров возмутил феминисток заявлением о любви русских женщин к «приставаниям».

актер александр петров стася милославская
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