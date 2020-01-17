75-летний Дунаевский разводится с седьмой женой и собирается вновь жениться

Композитор подтвердил все слухи, которые распространяли о его личной жизни.

Об этом стало известно 16 января. Обо всем сообщает «СтарХит». Композитор Максим Дунаевский отпраздновал свое 75-летие в среду и заявил, что разводится с седьмой женой Мариной Рождественской, потому что не хочет продолжать отношения, которые «не получается взбодрить». Их не устраивает жизнь в состоянии вялости, поэтому было принято решение расстаться, несмотря на 20-летний опыт совместной жизни. Дунаевский заверил, что будет финансово поддерживать бывшую супругу, но также признался, что собирается вновь жениться. При этом он отказывается называть имя избранницы.

Дунаевский подчеркнул, что не видит в своей влюбчивости ничего странного, ведь он музыкант и должен быть окружен музами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров показал редкое фото своей молодой жены. Музыкант написал лирическое стихотворение о возлюбленной.