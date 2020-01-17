У бизнес-леди угнали джип за 2,5 млн на Маршала Тухачевского

В Красногвардейском районе Петербурга похитили дорогостоящий автомобиль Jeep Grand Cherokee. Ущерб оценивается в 2 млн 417 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 16 января обратилась 41-летняя владелица авто — директор одной из компаний. Женщина сообщила о том, что неизвестный похитил её белый джип.

Автомобиль стоимостью почти 2,5 млн был припаркован у дома 25 по улице Маршала Тухачевского. Последний раз его видели вечером в среду. Кража произошла между 21:15 15 января и 8:40 16 января.

Jeep Grand Cherokee застрахован по ОСАГО и КАСКО. Дополнительными средствами спутниковой сигнализации не оборудован.

Ориентировки разосланы, машина и похититель разыскиваются. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у безработного жителя Петербурга угнали автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,5 млн рублей.