Россияне назвали «Джокер» главным претендентом на «Оскар»

Всего у «Джокера» 11 номинаций, включая категории «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер». Фото: кадр из фильма "Джокер".

Всего у «Джокера» 11 номинаций, включая категории «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер». Фото: кадр из фильма "Джокер".

Россияне выбрали своих кандидатов на премию «Оскар». Большинство опрошенных считает, что главный «Оскар»в 2020 году должен получить фильм «Джокер» Тодда Филлипса. Согласно статистике проекта «Кино Mail.ru», достоин победы также «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда.

Напомним, 92-я церемония вручения наград «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли за два прокатных уикенда в России собрал более одного млрд рублей. В мировом прокате «Джокер» собрал более 900 млн долларов.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения одной из главных мировых кинонаград, «Золотого глобуса». Американский актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в кинокартине Тода Филиппса «Джокер», получил статуэтку в номинации «Лучший актер в драматическом фильме».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лос-Анджелесе объявили номинантов кинематографической премии «Оскар-2020». Российский фильм «Дылда» не попал в итоговый список.