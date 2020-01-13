Названы номинанты на «Оскар-2020»

"Паразиты" номинированы в категориях "Лучший фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке". Фото: постер фильма "Паразиты".

"Паразиты" номинированы в категориях "Лучший фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке". Фото: постер фильма "Паразиты".

В Лос-Анджелесе объявили номинантов кинематографической премии «Оскар-2020». Российский фильм «Дылда» не попал в итоговый список.

За победу в категории «Лучший фильм» поборются девять картин: «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды… в Голливуде» и «Паразиты».

В номинации «Лучший актер» выдвинуты Хоакин Феникс («Джокер»), Антонио Бандерос («Боль и слава»), Леонардо Дикаприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

На звание «Лучшей актрисы» 2020 года претендуют Синтия Эриво («Гариетт»), Скарлет Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зельвегер («Джуди»).

В номинации «Лучший режиссер» представлены Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде») и Пон Джун-хо («Паразиты»).

Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова из гонки за «Оскаром» выбыл. Картина попала в шорт-лист в номинации «Лучший международный фильм», но не дошла до итогового списка. Борьбу продолжают «Тело Христово», «Земля меда», «Отверженные», «Боль и слава» и «Паразиты».

92-я церемония вручения наград «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. В этом году мероприятие вновь осталось без ведущего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Санта-Монике объявили победителей премии Critics’ Choice Awards. Лучшим фильмом критики признали «Однажды в… Голливуде».