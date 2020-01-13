Кинокритики выбрали лучшие фильмы 2019 года

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

В Санта-Монике объявили победителей премии Critics’ Choice Awards («Выбор критиков»). Главный приз получил фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

В номинации «Лучший фильм» также были представлены «Ирландец», «1917», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Кролик Джоджо», «Паразиты», «Неограниченные драгоценности» и «Ford против Ferari». Победу критики отдали картине Тарантино.

Фильм «Однажды в… Голливуде» был выдвинут в 12 категориях и одержал победу в четырех. Критики отметили сценарий, художника-постановщика фильма и исполнителя роли второго плана Брэда Питта.

Лучшим актером 2019 года признан Хоакин Феникс за роль в «Джокере», а актрисой — Рене Зеллвегер за роль в «Джуди».

Определиться, кто стал лучшим режиссером, критики, похоже, не смогли. Победу в номинации одержали сразу двое: Сэм Мендес, снявший «1917», и режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо.

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