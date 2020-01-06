Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за «Джокера»

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Критики считают победу Хоакина абсолютно заслуженной. Фото: Wikipedia

В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения одной из главных мировых кинонаград, «Золотого глобуса».

Американский актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в кинокартине Тода Филиппса «Джокер», получил статуэтку в номинации «Лучший актер в драматическом фильме». Кроме того, сразу несколько наград взяла одна из лучших, по мнению критиков, работа Тарантино: «Однажды в… Голливуде».

Фильм удостоился в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл» и «Лучшая режиссура», а также приз за лучшую роль второго плана получил Брэд Питт, исполнивший в картине роль приятеля главного героя. Лучшим иностранным фильмом признали нашумевший корейский «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что годовая выручка Disney побила все исторические рекорды: компания получила более 10 миллиардов долларов.

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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за «Джокера»
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