За прошедший год фильмы Disney собрали более $10 млрд

За прошедший год фильмы Disney собрали более $10 млрд
Компания Disney добилась небывалых успехов. Фото: pixabay.com

Таких показателей компания достигла впервые в истории, побив собственный рекорд, установленный в 2016 году, когда фильмы принесли Disney около $7,6 млрд.

В частности, добиться невероятных цифр компании удалось благодаря нескольким громким премьерам. Громкий успех имели долгожданная последняя часть «Мстителей» ($2,8 млрд) и обновленный «Король Лев» ($1,6 млрд). Кроме того, почти миллиард долларов Disney принес мультфильм «Холодное сердце 2».

Годовой доход студии, при этом, не включает в себя сборы девятой части «Звездных войн», прокат которой стартовал 20 декабря. На сегодняшний день последняя часть эпопеи «Звездные войны: Скайуокер. Восход» собрала более $700 миллионов в мировом прокате.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о главных фильмах ушедшего года по версии пользователей «Кинопоиска».

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За прошедший год фильмы Disney собрали более $10 млрд