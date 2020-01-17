На Звенигородской не смогли разъехаться Mitsubishi Lancer и Toyota Camry

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Днем 17 января на Звенигородской улице возле дома № 3 произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, водитель Mitsubishi Lance решил перестроиться в правый ряд и случайно подрезал Toyota Camry.

«Лансер обидел Камри на Звенигородской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Иномарки заняли две полосы, поэтому остальным участникам движения приходится объезжать место ДТП по трамвайным путям. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием Ford Focus и Renault Sandero. В аварии пострадала женщина, находившаяся на тротуаре.