Юноша на Ford столкнулся со встречным авто и сбил женщину на Ленинском

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием Ford Focus и Renault Sandero. В аварии пострадала женщина, находившаяся на тротуаре.

Машины столкнулись на проспекте Ленина, 98, у пересечения с Гвардейской улицей, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, Ford совершил столкновение с Renault Sandero, ехавшем во встречном направлении. После чего вылетел на тротуар и наехал на пешехода.

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Личность её не установлена. На вид пострадавшей около 60 лет.

За рулем Ford Focus находился 18-летний мужчина. Renault Sandero управляла 44-летня женщина. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

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