В Купчино супруги систематически избивали 6-летнюю дочь

Отцу девочки грозит штраф до 100 тысяч рублей, а также три года заключения. Фото: pixabay.com

Отцу девочки грозит штраф до 100 тысяч рублей, а также три года заключения. Фото: pixabay.com

Девочка поступила в одну из больниц Петербурга с многочисленными синяками еще месяц назад, однако страшную ситуацию обнародовали только сегодня.

Об избитой шестилетней девочке в правоохранительные органы сообщили из медицинского учреждения, куда малышка поступила 15 декабря 2019 года с многочисленными ушибами. Как рассказала позже сама пострадавшая, её «били палкой» и мама, и папа. Кроме того, когда девочка оказалась в больнице врачи и присутствовавшие родители отметили, что голова ребенка была обрита налысо.

Уже 16 декабря в отношении отца малышки возбудили уголовное дело. Кроме девочки в семье есть еще одна дочь, которой меньше года, и четырехлетний сын. Следователи разбираются в обстоятельствах ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школе Красносельского района Петербурга дежурный избил девочку, бегавшую по этажу.