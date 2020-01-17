В Купчино супруги систематически избивали 6-летнюю дочь

Девочка поступила в одну из больниц Петербурга с многочисленными синяками еще месяц назад, однако страшную ситуацию обнародовали только сегодня.
Об избитой шестилетней девочке в правоохранительные органы сообщили из медицинского учреждения, куда малышка поступила 15 декабря 2019 года с многочисленными ушибами. Как рассказала позже сама пострадавшая, её «били палкой» и мама, и папа. Кроме того, когда девочка оказалась в больнице врачи и присутствовавшие родители отметили, что голова ребенка была обрита налысо.
Уже 16 декабря в отношении отца малышки возбудили уголовное дело. Кроме девочки в семье есть еще одна дочь, которой меньше года, и четырехлетний сын. Следователи разбираются в обстоятельствах ситуации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школе Красносельского района Петербурга дежурный избил девочку, бегавшую по этажу.