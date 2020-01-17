Школа в Красносельском районе заплатит ученице 40 тысяч за избиение

Школа в Красносельском районе заплатит ученице 40 тысяч за избиение
В чем причина такого агрессивного поведения мальчика, неизвестно. Фото: pixabay.com

В одной из школ Красносельского района Северной столицы дежурный явно превысил свои полномочия, избив ученицу.

Об инциденте рассказали в пятницу, 17 января, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Как выяснилось, девочка бегала по этажу, и дежурившему там юноше это не понравилось. Мальчик схватил ученицу и с силой толкнул, после чего девочка ударилась о дверь. Однако это не остановило дежурного, и он принялся душить сверстницу.

При этом сам дежурный отрицает вину, утверждая, что девочка набросилась на него первой. Тем не менее, медики подтверждают показания пострадавшей. Родители ученицы подали в суд на образовательное учреждение. Теперь школа выплатит девочке 40 тысяч рублей в качестве компенсации, хотя изначально истцы просили 500 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Ладоге пытались украсть 10-летнюю школьницу.

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Школа в Красносельском районе заплатит ученице 40 тысяч за избиение
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