Попытка похищения школьницы в Новой Ладоге попала на видео

Попытка похищения школьницы в Новой Ладоге попала на видео
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото: lenobl.sledcom

Попытка похищения 10-летней девочки в Новой Ладоге была зафиксирована на камеру видеонаблюдения.

О произошедшем преступлении стало известно после обращения отца девочки в полицию.

На видеозаписи с места происшествия видно, что мужчина силой пытался усадить девочку в автомобиль Renault. Школьница вырвалась и убежала. Запись была представлена пресс-службой Следственного комитета по Ленобласти.

В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестный избил пожилого жителя Петербурга. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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