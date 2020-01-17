Пулково поставил рекорд по количеству пассажиров в 2019 году

Пулково поставил рекорд по количеству пассажиров в 2019 году
Пулково побило рекорд по пассажирам. Фото: Воздушные ворота Северной столицы

В 2019 году аэропорт Пулково обслужил более 19 млн 581 тыс. пассажиров. Показатель этот стал рекордным, на 8,1% превысив результаты прошлого года.

Пассажиропоток на внутренних линиях за год вырос на 9,8% и составил 12 млн 110 тыс. человек. На международных линиях показатели увеличились на 5,3%. Аэропорт обслужил 7 млн 470 человек, сообщает ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково).

Самым загруженным днем 2019 года в Пулково стало 2 августа. За сутки аэропортом воспользовались 77 тыс. человек. Результаты эти стали абсолютным максимумом за все время работы воздушной гавани.

Больше всего пассажиров аэропорт обслужил в августе. За 31 день через Пулково прошли 2 млн 221 тыс. 90 человек.

Самыми востребованными направлениями в декабре 2019 года на внутренних линиях стали Москва, Калининград, Краснодар, Екатеринбург и Сочи. Среди международных маршрутов лидируют Минск, Дубай, Хельсинки, Франкфурт-на-Майне и Париж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково на пять лет перешел в режим открытого неба.

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