В России растут цены на автомобили с пробегом

Несмотря на падение цен на автомобили первичного рынка, на российском авторынке продолжает увеличиваться стоимость машин с пробегом.

Такое положение вызвано снижением покупательской способности населения, которое повлекло за собой резкое сокращение вторичного рынка. На сегодняшний день большинство объявлений предлагают к продаже автомобили от трех лет, в то время как покупатели предпочитают более новые модели.

При этом в течение прошлого года средняя стоимость подержанного авто выросла на 4%. Среди представленных марок по популярности как среди покупателей, так и среди продавцов лидируют представители отечественного автопрома LADA.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в феврале Министерство здравоохранения утвердит окончательные изменения в порядке прохождения медицинского осмотра для получения или обновления прав.