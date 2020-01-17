В России продали рекордное количество машин Rolls-Royce

За год удалось продать более двух сотен автомобилей.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем рассказали представители британского бренда. Впервые с 1910 года за год удалось продать рекордное количество машин Rolls-Royce – за 2019 год продали более двухсот автомобилей. Во всем мире же владельцами транспортного средства стали 5 125 человек – это на 25% больше, чем в 2018 году. Рост спроса зарегистрировали и на европейском рынке – на 22%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пулково поставил рекорд по количеству пассажиров в 2019 году. Самым загруженным днем 2019 года в Пулково стало 2 августа. За сутки аэропортом воспользовались 77 тыс. человек. Результаты эти стали абсолютным максимумом за все время работы воздушной гавани.