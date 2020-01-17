Шнуров дал советы новому премьер-министру Мишустин

Как и всегда музыкант реагирует на актуальные темы стихотворением.

Пост, посвященний премьер-министру России Михаилу Мишустину, музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram-аккаунте. В стихотворении звезда дал несколько советов политику – он отметил, что готов к уничтожению образования, медицины и не против, если понизят зарплаты. Также Шнуров заявил, что пускай все будет еще хуже, чем было. Но больше всего его якобы беспокоит то, что Россия давно не побеждала на «Евровидении». Поклонники музыканты оценили юмор.

Напоминаем, что Мишустин занял свой пост 16 января, сменив Дмитрия Медведева. Его кандидатуру выдвинул президент России Владимир Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин высказался против введения налога для богатых. По его мнению, прогрессивная шкала налога не принесёт дополнительных доходов в бюджет.