Мишустин высказался против введения налога для богатых

Кандидат на пост премьер-министра страны Михаил Мишустин выступил против так называемого налога для богатых. По его мнению, прогрессивная шкала налога не принесёт дополнительных доходов в бюджет.

«У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью. А вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому, с большей прозрачностью и большей ответственностью», — цитирует Мишустина глава Комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, сообщает «Интерфакс».

Напомним, президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства. Глава ведомства принял предложение президента.Михаил Мишустин занимал пост руководителя ФНС с 2010 года.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.