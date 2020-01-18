На Невском произошло ночное ДТП с такси

На Невском произошло ночное ДТП с такси
Авария.Фото: https://vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось на перекрестке Владимирского и Невского проспектов.

В аварии столкнулись «Яндекс.Такси» и «Шкода».

«Таксисты прям разошлись , каждый день аварии», — сообщил один из подписчиков в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы в паблике сообщили, что пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приозерском районе Ленинградской области неизвестный украл копию картины Пьера Огюста Ренуара «Портрет актрисы» у пенсионерки. Стоимость картины оценивается в 100 тысяч рублей, она была написана в конце 19 — начале 20 века.

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