Таксист выстрелил в пассажира в Петербурге

В Санкт-Петербурге вечером, 17 января, на 16-й линии Васильевского острова у дома № 35 таксист выстрелил в сторону клиента.

По предварительным данным, водитель сервиса «Яндекс.Такси» выстрелил из пневматического оружия.

После произошедшей ситуации таксист был задержан.

Информации о пострадавшем нет, сообщили 78.ru.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.