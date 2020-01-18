Таксист выстрелил в пассажира в Петербурге

Таксист выстрелил в пассажира в Петербурге
Водитель задержан.Фото:pixabay.com

В Санкт-Петербурге вечером, 17 января, на 16-й линии Васильевского острова у дома № 35 таксист выстрелил в сторону клиента.

По предварительным данным, водитель сервиса «Яндекс.Такси» выстрелил из пневматического оружия.

После произошедшей ситуации таксист был задержан.

Информации о пострадавшем нет, сообщили 78.ru.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

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