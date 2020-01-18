На проспекте Большевиков сошлись две иномарки

Проезжую часть не поделили Skoda и Nissan. Фото: vk.com/spb_today

Проезжую часть не поделили Skoda и Nissan. Фото: vk.com/spb_today

Днем 18 января на проспекте Большевиков произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть не поделили Skoda и Nissan. По их словам, они заняли полосу движения.

«Шкода и Ниссан стоят отдыхают на Проспекте Большевиков», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Автомобили получили небольшие повреждения. Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями.