Дурова допросили по делу о криптовалюте Gram

Основатель Telegram Павел Дуров дал показания Комиссии по ценным бумагам и биржам США по делу о продаже криптовалюты Gram.

Дуров, находясь в Дубае, давал показания дистанционно 7 и 8 января. В общей сложности допрос длился 14 часов.

Он рассказал, что при размещении токенов Gram в 2018 году было выручено около 1,7 млрд долларов. Дуров отметил, что других средств от инвесторов компания с 2018 года не получала. По его словам, часть этих средств была направлена на нужды Telegram и на покупку необходимого оборудования.

Ранее комиссия по ценным бумагам США подала иск о недопущении ICO Telegram Group. Власти США добились разрешения по приостановке ICO Telegram Павла Дурова. В рамках первичного размещения активов, номинированных в криптовалютах, компания Дурова уже собрала $1,7 млрд.

В настоящее время Telegram не может продавать или распространять свои токены на американском рынке. Согласно информации на официальном сайте комиссии, Telegram Group Inc и ее «дочка» TON Issuer Inc нарушили Закон о ценных бумагах США. Речь идет о нескольких пунктах положения раздела 5.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дуров отрицательно отозвался о WhatsApp. Он отметил, что у мессенджера имеются проблемы с безопасностью данных пользователей.