Президентский самолет приземлился в Пулково

Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в Пулково.

По информации Flightradar24, для его приземления небо «расчистили» от пассажирских самолетов.

Этим бортом пользуется президент России Владимир Путин. Он примет участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года.

Глава государства поучаствует в возложении цветов к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области, а также посетит мемориальное Пискаревское кладбище. Кроме того, Владимиру Путину представят выставку, созданную творческой мастерской «Невский баталист», под названием «Память говорит. Дорога через войну». Также президент будет присутствовать на встрече с ветеранами ВОВ, которую организует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.