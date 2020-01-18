Путин возложил цветы к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге.

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, ветераны войны и блокадники, пресс-служба администрации Петербурга.

До этого российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленобласти.

Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года. Ему представят выставку, созданную творческой мастерской «Невский баталист», под названием «Память говорит. Дорога через войну». Также президент будет присутствовать на встрече с ветеранами ВОВ, которую организует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.