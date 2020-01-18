На пересечении Звездной и Пулковской столкнулись такси и автобус

На пересечении Звездной и Пулковской столкнулись такси и автобус
Участники ДТП получили незначительные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке Звездной и Пулковской улиц произошло ДТП с участием автомобиля сервиса «Яндекс.Такси» и автобуса.

По словам очевидцев, участники ДТП получили незначительные повреждения, однако проезд оказался затруднен. Как сообщили свидетели произошедшего, автобус задел такси.

«На пересечении Звездной и Пулковской улиц 192 автобус задел Яндекс.такси. Повреждения не сильные, но проезд через перекресток осложнен», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями.

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