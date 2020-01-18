Mazda столкнулась с машиной скорой помощи в деревне Ополье в Ленобласти

Mazda столкнулась с машиной скорой помощи в деревне Ополье в Ленобласти
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/dorinspb

В Ленобласти произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи.

Об этом сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте». Автор сообщил, что Mazda не уступила дорогу «скорой». ДТП произошло в деревне Ополье. На иномаре заметны вмятины, машина скорой помощи серьезных повреждений не получила.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями.

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