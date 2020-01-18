На Светлановском проспекте Mercedes врезался в маршрутку

На Светлановском проспекте Mercedes врезался в маршрутку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 18 января в Калининском районе ДТП с участием легкового автомобиля марки Mercedes и маршрутки.

ДТП произошло на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова. Mercedes влетел в маршрутку, после чего та снесла ограждение. На место происшествия приехала скорая.

«Мерседес и маршрутка столкнулись на пересечении Светлановского проспекта и академика Байкова , скорая уже на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями.

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