Два самолета вылетят из Петербурга с задержкой

Борты должны были покинуть Пулково вечером, но улетят ночью.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. Два рейса авиакомпании Air Astana вылетят из Петербурга с задержкой. Первый должен был покинуть город в половину десятого вечера, но вылетит в Алматы 19 января в 00:45. Второй должен был оторваться от земли в 11 часов вечера, но отправится в Нур-Султан только в 00:35.

Не уточняется, что стало причиной задержек. Пассажирам приходится ожидать в аэропорту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург покинул самолет из президенсткого авиаотряда. Ту-204 закупали для президентского авиаотряда. Судя по направлению, он направляется в столицу.