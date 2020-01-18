Петербург покинул самолет из президенсткого авиаотряда

Петербург покинул самолет из президенсткого авиаотряда
Самолет направлялся в Москву. Фото: Pixabay

Пункт назначения, скорее всего, Москва.

Об этом стало известно сегодня вечером, 18 января. Обо всем сообщается на сайте отслеживания самолет. Санкт-Петербург в эту субботу покинул Ту-204 – такие самолеты закупали для президентского авиаотряда. Судя по направлению, он направляется в столицу. Видимо, из-за вылета важных лиц петербуржцы жаловались на пробки на КАД недалеко от Пулково.

Напоминаем, что сегодня в Северную столицу приезжал президент России Владимир Путин. Он прилетел на ИЛ-96 – в этот момент нескольким самолетам не удалось приземлиться сразу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президентский самолет приземлился в Пулково. Он прибыл, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года.

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